РФ масово запускає фальш-дрони: експерт повідомив, у чому небезпека

Армія Російської Федерації під час атак на Україну масово запускає фальш-цілі, щоб заплутати та обманути українську систему протиповітряної оборони.

Про це розповів експерт з питань розвитку авіаційного ринку Богдан Долінце в ефірі телеканалу FREEДОМ

Фльш-цілі є досить дешевими. Їхня вартість не перевищує кілька тисяч доларів. Втім, ворогом використовуються різні методи підвищення їхнього радіо-відбиття. Йдеться про те, щоб підмінити цим дроном-пустушкою в даних радарах, аби вони відображалися як умовний "Шахед" чи якийсь інший вид, який вже належить до класу бойових озброєнь.

"Такі системи, як правило, є досить негативними для нас. Адже збільшення кількості таких безпілотників все-таки створює певні труднощі для роботи систем протиповітряної оборони. Вони провокують на використання як зенітних ракет, так зокрема й на виїзди мобільних груп, які знищують безпілотники", - пояснив Богдан Долінце

За його словами, з десяти запущених Росією безпілотників за фактом може виявитися п'ять "Шахедів" та п'ять фальш-цілей. Саме такі БпЛА відтягують ресурси, що призводить до зниження ефективності знищення саме ударних БпЛА.

Нагадаємо, фахівець зі зв'язку, радіоелектронної боротьби та розвідки Сергій Бескрестнов розповів, що росіяни під час атак застосовують не лише "Шахеди", а ще й дешеві дрони Гербера", які не мають бойової частини. Завдання таких дронів — заплутувати сили ППО.

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