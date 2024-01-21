"РФ має відчути, що найбільше від агресії втрачає агресор": головне зі звернення Зеленського

За слвоами президента, лише за один цей день росіяни обстріляли понад сто українських населених пунктів у дев’яти областях.

Увечері, 21 січня, президент Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців і розповів про головні події доби.

Фронт

За словами президента, від початку лише цієї доби – вже близько 60 боїв на фронті. Найбільш інтенсивно – Авдіївський, Бахмутський, Мар’їнський, Купʼянський напрямки, а також Південь. Зафіксовано понад 50 російських обстрілів тільки з реактивних систем залпового вогню, а ще – десятки авіаційних та ракетні удари.

"За один цей день російські окупанти обстріляли понад сто міст, містечок, наших українських сіл у дев’яти областях: від Чернігівщини й Сумщини до Миколаївщини та Кіровоградської області. Особливо жорстокі російські удари – по Донеччині. На жаль, є поранені, є загиблі. Мої співчуття всім, хто втратив рідних і близьких", – зазначив президент.

Росія буде відповідати

Зеленський запевнив, що за весь цей терор Росія буде відповідати.

"Без рішень Москви про початок цієї агресії, цього терору були б живі зараз тисячі й тисячі людей. І тому так важливо притягти Росію до повноцінної, справедливої відповідальності на всіх рівнях. І на індивідуальному – щоб кожен воєнний злочинець відповідав, кожен терорист. І на рівні всієї держави-терориста – її активами та можливостями", – сказав глава держави.

Він подякував всім, хто наближає відповідальність Росії всіма способами – і воєнними, і санкційними, і юридичними, і політичними.

Зовнішня політика

"Ми вже визначили наші, українські пріоритети на наступні тижні. Чітко бачимо завдання – і щодо пакетів, які посилять наші позиції на фронті, і щодо політичної взаємодії з партнерами, і щодо того, що потрібно для фінансової стійкості України.

Особливий напрям – це Євросоюз, відносини з найближчими сусідами. Ми готуємо більше взаємодії та нову комунікацію, нові важливі перемовини", – повідомив Зеленський.

Раніше президент Зеленський відповів, чи погодиться на мир в обмін на втрату Криму і Донбасу.

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