РФ міняє тактику ракетних ударів на більш смертоносну: що змінилося

Балістичний терор стає основним інструментом ударів.

Росія змінила тактику ракетних ударів впродовж останніх місяців — окупанти збільшили частку балістичних ракет під час ударів, а крилаті ракети стали відігравати радше допоміжну роль.

Про це пише Олександр Кудрицький для Вloomberg.

На думку автора видання, це може сигналізувати про перехід від об’ємного підходу до ударних комплексів, розроблених для завдання більшої шкоди, оскільки їх може бути важче перехопити українським системам ППО.

Журналіст зауважив, що під час масштабних нічних повітряних атак Росія запускає від 200 до 500 безпілотників та цільових об’єктів у парі з приблизно 20-40 ракетами, а іноді й більше. Атаки призвели до серйозних перебоїв з електропостачанням, опаленням та водопостачанням для людей у ​​великих містах, включаючи Київ, протягом надзвичайно холодної зими.

На думку автора Вloomberg, перехід до більшої кількості балістичних ракет збільшує тиск на українську ППО та системи попередження, які сповіщають громадян про майбутній напад. На відміну від крилатої ракети, яка може досягти об’єкта через годину або більше після виявлення запуску, російська балістична зброя може досягти об’єкта лише за кілька хвилин, що дає людям мало або взагалі не дає часу шукати притулку в бомбосховищі.

Водночас, дані українських військових свідчать про покращення показників успішності збивання балістичних ракет та високошвидкісних крилатих ракет Х-22 і «Циркон».

Крилаті ракети трохи схожі на безпілотні літальні апарати, вони літають на звичайній висоті та здатні маневрувати або змінювати курс. Балістична ракета — це швидший некерований снаряд, який запускається ракетним двигуном і робить високу дугу, перш ніж круто спуститися до цілі.

Україна значною мірою покладається на західні системи протиповітряної оборони, такі як американські Patriot та Hawk, норвезька NASAMS, Iris-T (розроблена європейським консорціумом під керівництвом Німеччини) та SAMP/T, розроблена французькою MBDA. Американські Patriot виявилися дуже ефективними, дозволяючи Україні збивати ракети «Кинжал» та «Циркон», які, за словами Росії, було неможливо перехопити.

У виданні нагадують, що Україна постійно відчуває нестачу ракет-перехоплювачів для західних систем і благає союзників про нові поставки.

Заклики України до поставок більш досконалих протиракетних систем поки що залишаються без відповіді. Раніше Київ просив про такі системи, як THAAD та Aegis, для захисту від російських балістичних ракет більшої дальності, таких як «Орешник», які уразили Дніпро в листопаді 2024 року та Львів у січні 2026 року.

Раніше військовий експерт пояснив, чому ракети Х-22/Х-32 важко перехопити і скільки коштує їх збиття з систем Patriot та NASAMS.