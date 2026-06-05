РФ модернізує реактивні дрони для ударів по Україні: генерал Романенко розкрив плани ворога

Реактивні дрони РФ / © ТСН

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Російська Федерація нарощує частку використання реактивних безпілотників у війні проти України. Наразі ворог працює над модернізацією цих засобів ураження, аби зробити їх більш смертоносними.

Про це в етері телеканалу «КИЇВ24» заявив засновник благодійного фонду «Закриємо небо України», генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко.

За його словами, головна відмінність реактивних дронів від звичних поршневих (типу «Шахед») полягає в особливостях їхнього двигуна, який суттєво впливає на технічні характеристики апарата.

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Військовий експерт зауважив, що реактивний двигун потребує значно більшої кількості пального. Це диктує певні конструктивні обмеження, з якими окупанти стикаються прямо зараз. Через високе споживання палива такі дрони літають на меншу дальність. Крім того, значну частину ваги безпілотника становить саме паливний бак, тому вага бойової частини наразі є обмеженою.

Проте, за словами Ігоря Романенка, російський оборонно-промисловий комплекс намагається швидко виправити ці недоліки. Зараз інженери країни-агресорки активно працюють над двома ключовими напрямками модернізації.

«Ворог намагається це змінити. Натомість росіяни працюють над тим, щоб збільшити радіус дії та потужність бойової частини», — попередив генерал-лейтенант у відставці.

Збільшення швидкості безпілотників за рахунок реактивних двигунів може ускладнити роботу українських мобільних вогневих груп, тому Сили оборони уважно стежать за еволюцією ворожого озброєння для ефективної протидії.

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Раніше головком Олександр Сирський попередив про те, що Росія планує довести частку реактивних дронів до 50%.

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