РФ могла заглушити сигнал на літаку, яким летів міністр оборони Британії - Reuters

У цей час мобільні телефони присутніх на борту не могли підключитися до Інтернету.

Супутниковий сигнал літака, на якому міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс повертався з Польщі, могла заглушити Росія.

Про це пише Reuters з посиланням на джерело в британському уряді.

Як розповіли співрозмовники виданню, сигнал GPS на літаку був заблокований близько 30 хвилин в той момент, коли він пролітав поблизу Калінінградської області РФ.

"У цей час мобільні телефони присутніх на борту не могли підключитися до Інтернету, а літак був змушений використовувати альтернативні методи для визначення свого місцезнаходження", - йдеться у повідомленні.

Також ми писали, що "бавовна" на аеродромі в російському Таганрозі, ймовірно, пошкодила літак А-50. Саме він був головною ціллю удару по цьому аеродрому.