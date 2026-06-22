РФ могла розпочати перекидання засобів ППО з фронту до Москви: ЗМІ назвали причину

Захист об'єктів у Москві: ворог зняв з фронту техніку ППО для прикриття столиці / © Associated Press

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Після успішної повітряної атаки на Московський нафтопереробний завод, розташований лише за 15 кілометрів від Кремля, росіяни, схоже, притягнули з фронту до Москви додаткові засоби ППО.

Про це передає Defense Express.

За даними видання, з фронту до Москви перекинули ЗРГК «Панцирь». У Мережі з’явилось відео, на якому видно, як ЗРГК «Панцирь» стоїть у бойовому положенні на естакаді моста.

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У виданні звернули увагу, що його кабіна була оснащена решітками — так званим «мангалом».

Це, своєю чергою, може вказувати на те, що «Панцирь» було привезено для оборони об’єктів у Москві з фронту або прифронтових територій, де їх часто обладнують таким додатковим захистом через регулярні атаки українських дронів.

Крім цього, аналітики зауважили, що цей ЗРГК «Панцирь» мав неповний боєкомплект. На пускових установках з правої частини башти було встановлено щонайменше 2 ракети із 6 можливих. На їхню думку, це свідчить про дефіцит снарядів ППО у росіян.

«Дефіцит зенітних ракет до ЗРГК "Панцирь" у росіян настільки глибокий, що їм доводиться озброювати лише кількома ракетами навіть ті "Панцирі" що захищають критично важливі об’єкти у самій Москві, на яку ніколи не шкодували ресурсів», — зазначають у виданні.

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Нагадаємо, ранок 18 червня у Москві розпочався з масованої атаки безпілотників. Після серії влучань над містом піднявся густий дим.

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Жителі столиці країни-агресорки були шоковані побаченим та навіть верещали про завершення війни.

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