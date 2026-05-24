РФ атакувала Білу Церкву "Орешніком": що відомо (відео)

Атака РФ на Київщину 24 травня / © ДСНС

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

У ніч 24 травня армія РФ атакувала Білоцерківський район на Київщині. У Мережі оприлюднили кадри атаки РФ балістичною ракетою. Згодом начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, розкрив, чим саме РФ завдала удару.

Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

Атака РФ на Білу Церкву — що відомо про влучання

На опублікованому відео ZN.UA, який зняли місцеві жителі, зафіксовано процес падіння бойових блоків балістичної ракети. Ймовірно, це росіяни атакували балістичною ракетою середньої дальності «Орешнік» («Кедр»). Удар припав на один із районів міста.

Реклама

Як повідомив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, росіяни завдали балістичною ракетою середньої дальності РС-26 «Рубіж», а саме «Орешнік».

«Пуск ракети росіяни здійснили з полігону Капустін Яр», — зазначив Ігнат.

Атака РФ на Білу Церкву, ймовірно, застосовано Орешнік / © Zn,ua

Нагадаємо раніше, у Київській обласній прокуратурі зазначили, що ще встановлювали остаточний тип застосованого озброєння ще встановлюється.

«На місцях подій працюють прокурори спільно з іншими правоохоронцями, фіксуються наслідки збройної агресії рф. Розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ст. 438 КК України)», — зазначили у прокуратурі.

Реклама

За інформацію джерел ТСН, президенту України Володимиру Зеленському вже доповіли про атаку РФ «Орешніком» по Білій Церкві.

Що відомо про ракету «Орешнік»

«Орешнік» (у перекладі з російської — «ліщина») — це російська балістична ракета середньої (проміжної) дальності. За інформацією українських військових, вона здатна розганятися до швидкості понад 12 300 км/год.

Озброєння має шість бойових частин, кожна з яких оснащена окремими суббоєприпасами. Збити таку ракету вкрай важко, хоча новітні комплекси протиракетної оборони здатні протидіяти подібному типу зброї.

РФ атакує українські міста ракетою «Орешнік»

Раніше РФ неодноразово атакувала цієї ракетою й інші міста України. Наприклад, 9 січня російська армія завдала балістичного удару по Львівській області, вибухи від якого було чутно як у Львові, так і поза його межами. Тоді РФ запустила «Орешнік» з полігону «Капустин Яр».

Реклама

Також російська армія 21 листопада 2024 року вдарила балістичною ракетою «Орешнік» по Дніпру. Тоді повідомлялося, що це могла бути інформаційна провокація Москви, мета якої — надіслати повідомлення, зокрема Заходу.

Масована атака РФ 24 травня — останні новини

Нагадаємо, у ніч проти неділі, 24 травня, війська РФ масовано атакували Київ балістикою та БпЛА.

У Черкасах російський дрон влучив у дев’ятиповерхівку. Троє людей у лікарні.

Усі подробиці нічної атаки РФ дізнавайтеся у матеріалі ТСН.

Реклама

Новини партнерів