РФ могла вичерпати запаси балістики: експерт розкрив головний сигнал смертельної атаки по Україні

Атака по Києву 20 серпня / © ДСНС

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Під час масованої атаки 20 серпня РФ застосувала 10 балістичних ракет — «Іскандер-М» та корейські KN. Це свідчить, що запаси цього виду ракет у неї вичерпуються.

Про це повідомив в етері «Київ 24» військовий експерт Іван Тимочко.

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«Крилатих ракет застосував понад 50. Тому так виглядає, що запаси, які він до цього часу мав накопичені, він вже використав по балістиці», — сказав Тимочко.

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Він пояснив, що Росія випустила цієї ночі ракети різних типів та велику кількість дронів, щоб перевантажити системи ППО.

«Так виглядає, що ними вони намагаються перевантажити наші системи ППО з розрахунку на те, що акцент буде на балістику, що балістика дасть результат. І те, що ми спостерігали, — близько 70 реактивних „Шахедів“, які теж противник запустив. Теж так виглядає, що вони розраховували, що під ракетним прикриттям ці дрони дадуть їм результат», — підкреслив експерт.

Атака РФ по Україні — останні новини

Нагадаємо, вночі 20 серпня Росія завдала удару по Київській області. Після масованої російської атаки спалахнула дуже сильна пожежа. Прем’єр-міністр Сергій Корецький уточнив, що у Борисполі був удар по продуктових складах та обʼєктах «Червоного хреста». Відомо про загиблого, поранених і багато пошкоджень.

Також потужного удару завдала по Києву. Під ударом опинилися три райони. Найгірша ситуація у Солом’янському районі. Там у 9-поверхівці зруйновані останні два поверхи. Ліквідація наслідків у столиці триває.

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