РФ може бити по Україні у два етапи: що відомо про нову загрозу

ЗСУ / © Олександр Павлюк

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Російські війська можуть використовувати гіперзвукові ракети «Циркон» для повторних ударів по українських містах, очікуючи, поки на місці першого влучання виникне пожежа.

Про це заявив авіаційний експерт та аналітик Костянтин Криволап для «Київ24».

Він пояснив, що протикорабельні ракети за своєю природою розроблені для ураження об’єктів у морі, де вони чітко бачать металеві конструкції на тлі води. Водночас у місті наведення ускладнюється, через що росіяни почали застосовувати тактику подвійних ударів.

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Для створення первинного орієнтира армія РФ може використовувати інші засоби ураження, зокрема безпілотники «Шахед» або балістичні ракети «Іскандер-М».

Аналітик навів приклад обстрілу Дніпра, під час якого через повторну атаку загинув керівник рятувального загону ДСНС. Експерт наголосив, що саме другого удару ворог завдав «Цирконом».

«Це свідчить про те, що коли на місці вже палає пожежа і з’являється контрастна ціль, ворог ефективно використовує цю ракету для точного повторного влучання. Перший удар може бути „Шахедом“ чи балістикою типу „Іскандер-М“, а коли все горить — з’являється „Циркон“, який усе бачить. У цьому й полягає його головна загроза», — зауважив він.

Нагадаємо, Росія може масовано обстрілювати Україну ракетами та дронами приблизно раз на тиждень. Крім того, найближчим часом ворог може частіше бити гіперзвуковими ракетами «Циркон».

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