РФ може готувати Україні смертельний «сюрприз» на День Незалежності: що задумав Путін

Володимир Путін / © ТСН.ua

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Росія може посилити ракетні удари або провести диверсії у День Незалежності України через символічність дати.

Таке припущення озвучив військовий експерт Іван Тимочко в ефірі Київ24.

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«Звичайно, країна-агресор, країна-убивця, завжди намагається завдати комусь шкоди чи зіпсувати їхні символічні свята. А саме, День Незалежності — це День нашої Незалежності. Думаю, що у слові все сказано. І символічність дуже велика. Тому ризики і загрози того, що вони спробують нанести ракетні удари, збільшуються», — зазначив він.

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Тимочко підкреслив, що Україна готується до такого сценарію Москви. Водночас він закликав українців уникати великого скупчення у цей день.

«У будь-якому випадку потрібно буде уникати великих скупчень людей, бути готовим до того, що противник може проводити різного роду диверсійну роботу. Я впевнений абсолютно точно, що пропаганду, погрози до цих днів вони точно створять», — додав експерт.

Небезпека на День Незалежності України — що відомо

24 серпня Україна святкує День Незалежності України. Ця історична подія стала результатом багатовікової боротьби українського народу за власну державність. Офіційно 24 серпня стало Днем Незалежності України відповідно до постанови Верховної Ради від 20 лютого 1992 року. До цього державне свято відзначали 16 липня.

Раніше МЗС Німеччини попередило українців про можливе посилення атак Росії на День Незалежності 24 серпня. Зокрема, високі ризики для енергетичної та залізничної інфраструктури. На цьому тлі посольство Німеччини закликає своїх громадян не їхати до України найближчим часом.

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