ЗАЕС / © Associated Press

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Спроби Росії відновити роботу окупованої Запорізької АЕС (ЗАЕС) можуть призвести до аварії з транскордонними наслідками.

Про це повідомив перший заступник міністра енергетики України Юрій Шейко в етері телемарафону.

Він наголосив, що станція вже понад три роки перебуває під окупацією: енергоблоки — у стані «холодного зупину», але ЗАЕС досі живиться від української енергосистеми. У РФ немає ресурсів для безпечного перезапуску — відсутні запчастини, кваліфіковані фахівці та знання про модернізоване обладнання українського виробництва.

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«Станція не готова до роботи, існують великі ризики включення енергоблоків у роботу. Має бути проведена повна інспекція обладнання і систем, адже ремонти на ЗАЕС не проводяться. Невідомо, в якому стані знаходиться обладнання. Немає кваліфікованого персоналу, який знає обладнання, зокрема українського виробництва, що було встановлене після модернізації електростанції», — заявив експерт.

За його словами, Кремль навмисно ігнорує ризики, щоб шантажувати Україну та Європу. У разі аварії наслідки можуть стати катастрофічними для всього континенту.

Нагадаємо, очільник МАГАТЕ відповів, чи зможе Росія перезапустити Запорізьку АЕС.