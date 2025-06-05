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РФ може спровокувати катастрофу на Запорізькій АЕС — наслідки відчує вся Європа
Запорізька АЕС не готова до роботи, але Росія планує її перезапуск. Україна попереджає про надзвичайні ризики.
Спроби Росії відновити роботу окупованої Запорізької АЕС (ЗАЕС) можуть призвести до аварії з транскордонними наслідками.
Про це повідомив перший заступник міністра енергетики України Юрій Шейко в етері телемарафону.
Він наголосив, що станція вже понад три роки перебуває під окупацією: енергоблоки — у стані «холодного зупину», але ЗАЕС досі живиться від української енергосистеми. У РФ немає ресурсів для безпечного перезапуску — відсутні запчастини, кваліфіковані фахівці та знання про модернізоване обладнання українського виробництва.
«Станція не готова до роботи, існують великі ризики включення енергоблоків у роботу. Має бути проведена повна інспекція обладнання і систем, адже ремонти на ЗАЕС не проводяться. Невідомо, в якому стані знаходиться обладнання. Немає кваліфікованого персоналу, який знає обладнання, зокрема українського виробництва, що було встановлене після модернізації електростанції», — заявив експерт.
За його словами, Кремль навмисно ігнорує ризики, щоб шантажувати Україну та Європу. У разі аварії наслідки можуть стати катастрофічними для всього континенту.
Нагадаємо, очільник МАГАТЕ відповів, чи зможе Росія перезапустити Запорізьку АЕС.