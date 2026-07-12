РФ може відкрити новий фронт проти України: нардеп вказав на тривожні сигнали

Росія може готуватися до можливого наступу

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Росія може відкрити новий фронт проти України після виборів до Держдуми.

Про це повідомив нардеп Роман Костенко в ефірі КИЇВ 24.

«Якщо вони відкриють Чернігівський фронт, а не дай Боже ще домовляться з Білоруссю, то тих сил і засобів, які ми маємо зараз, буде далеко недостатньо. У такому разі Україні доведеться шукати додаткові ресурси для оборони, — сказав він.

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Зазначимо, вибори до Державної думи РФ відбудуться від 18 до 20 вересня 2026 року відповідно до указу президента Володимира Путіна.

Російські силовики вмовляють диктатора перенести вибори до Держдуми. Таке рішення просувають керівники ФСБ та голова Росгвардії, друг і колишній охоронець Путіна Віктор Золотов, пише «Медуза».

За даними ЗМІ, розмови про перенесення, а насправді — скасування виборів в найближчій перспективі з’явилися ще навесні 2026 року. Серед причин називають проблеми з бюджетом, зростання цін, урізання видатків та скорочення на підприємствах. Обговорення скасування або перенесення виборів «значно посилилися» після атак українських безпілотників на Москву.

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