РФ може запустити 1400 ракет, поки Україна виготовить перший перехоплювач Patriot — експерт

Patriot / © Associated Press

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Україна зможе виробити свій перший перехоплювач для системи Patriot лише після того, як РФ випустить понад тисячу балістичних ракет.

Такий прогноз озвучив військовий аналітик Юліан Рьопке в ефірі українського телебачення.

За словами аналітика, створення такого виробництва — це дуже тривалий процес. Навіть у Німеччині подібні підприємства працюють уже понад рік, проте до випуску першої ракети залишається ще стільки ж часу. Для України цей шлях буде не менш складним, адже її заводи абсолютно нові.

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Така часова пауза дає серйозну перевагу російському військово-промисловому комплексу. Спираючись на підрахунки профільних спеціалістів, аналітик зазначив, що агресор зараз спроможний виготовляти близько 700 балістичних ракет малої дальності «Іскандер-М» щороку.

«Росія зможе виробити понад 1400 ракет „Іскандер-М“ перш ніж Україна зможе виробити свій перший перехоплювач Patriot. Отже, це справді велика цифра», — додав він.

Україна вироблятиме ракети для Patriot: що відомо

Україна та США на рівні президентів домовилися про виробництво комплексів Patriot в Україні. Тепер урядові фахівці мають максимально швидко оформити всі потрібні ліцензії.

Раніше повідомлялося, що обіцянка США дозволити Україні виробляти Patriot не означає, що ракети з’являться швидко. Для запуску виробництва потрібні технології, обладнання, сертифікація та складний ланцюг постачальників. У світі є лише кілька майданчиків, де Patriot виготовляють за американською ліцензією.

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Водночас аналітики Інституту вивчення війни застерігають, що запуск такого виробництва може зайняти тривалий час. Поки що невідомо, про які саме ракети йдеться — сучасніші PAC-3 чи простіші PAC-2.

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