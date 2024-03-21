РФ може купувати супутникові знімки для завдавання ударів по Україні: Буданов прокоментував

Кількість збігів, коли після фото стаються удари, занадто велика, щоб це було випадковістю.

The Atlantic з посиланням на українське військове джерело заявляє, що агресорка Росія могла купувати в американських компаній супутникові знімки об'єктів в Україні для завдавання ударів.

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов у коментарі "Суспільному" прокоментував.

"Всі країни купують, і ми зокрема. Це суто комерційна послуга. Вони й раніше використовували комерційні знімки", - наголосив Буданов.

Матеріал The Atlantic

Днями The Atlantic з посиланням на українське військове джерело повідомив, що РФ може купувати в американських компаній детальні супутникові знімки для ракетних ударів по Україні. За даними журналістів, світлини високої якості дуже легко замовити через сайти-посередники за суму від $1 000 до $1 200.

Співрозмовник видання каже, що окупаційна армія завдає удару по якомусь об'єкту в Україні після того, як супутники роблять знімки цього об'єкта. Іноді після цього інший супутник робить додаткові зображення, можливо, для перевірки рівня пошкоджень.

"Кількість збігів, коли за знімками йдуть удари, занадто велика, щоб бути випадковою", - стверджує джерело видання.

Самі ж компанії запевняють, що ретельно перевіряють своїх клієнтів і дотримуються постанови США, яка забороняє транзакції з Росією від початку повномасштабного вторгнення до України. За словами джерела, у нього немає підстав вважати, що самі компанії підтримують Росію у війні. І Planet, і Maxar ведуть великий бізнес з урядом США, і навмисна допомога Росії поставить під загрозу контракти та спричинить регулювання.

Нагадаємо, заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Катерина Черногоренко заявила, що в Україні хочуть обмежити супутникове фільмування.

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