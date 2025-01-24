РФ може реалізувати небезпечний сценарій захоплення Покровська: експерт зробив тривожну заяву

Армія РФ шукає шляхи для захоплення Покровська на Донеччині. Ймовірно, окупанти можуть вдатися до реалізації цієї мети через сусідню Дніпропетровську область.

Про це розповів військовий експерт Іван Ступак в ефірі телеканалу "Еспресо".

За його словами, існують два варіанти розвитку подій. Перший – росіяни будуть надалі просуватися вперед винятково на Донеччині, щоб дійти до міста. Другий сценарій більш небезпечний. Він полягає в тому, що загарбники підуть в обхід Покровська територією Дніпропетровської області, паралельно захоплюючи населені пункти, які залишаться під їхнім контролем.

"Я не думаю, що зараз ворог має на меті йти в напрямку Павлограда, потім на місто Дніпро, до річки Дніпро. Я думаю, що зараз таких ресурсів у противника немає і такого плану немає. А ось обійти територією Дніпропетровської області місто Покровськ, взяти його на "придушення" і змусити наших військових відійти – це варіант для РФ цілком робочий", – зауважив експерт.

За його прогнозом, вже найближчими тижнями армія РФ просуватиметься у напрямку важливого автошляху Покровськ – Павлоград. Станом на зараз від населеного пункту Очеретине залишилося менше одного кілометра, щоб перерізати сполучення цією дорогою.

Нагадаємо, ситуація поблизу Великої Новосілки на Донеччині залишається складною, але у Сил оборони України є плани, щоб не допустити оточення селища ворогом.

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