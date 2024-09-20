РФ може розпочати нову хвилю наступу на Покровськ: експерт повідомив важливі деталі

Поки Селидове перебуватиме під контролем ЗСУ, новий наступ на Покровськ є ризикованим для окупантів.

Російська армія може розпочати нову хвилю інтенсивного наступу на Покровськ в Донецькій області. Це залежатиме від її дій на флангах.

Про це заявив політичний експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко у коментарі РБК-Україна.

"Все залежить від того, як дійсно відбуватиметься ситуація на півдні Покровського напрямку, а не на півдні загальної зони бойових дій, театру бойових дій. Як швидко вони зможуть сформувати південний фланг, навіть скажу так, які у них будуть результати, наприклад, у районі Селидового", - каже експерт.

Зараз у районі міста Селидове ЗСУ проводять високоякісну оборону, а тому загарбники не мають можливості прорватися туди і закріпитися, аби розпочати міські бої. За словами Коваленка, поки Селидове перебуватиме під контролем України, розпочинати новий наступ на Покровськ є великим ризик для росіян.

Також це стосується і квадрата Гірник-Курахівка-Зоряне. Контроль ЗСУ над цією агломерацією також не дає росіянам наступати на Курахове, наголосив експерт.

"Саме від ситуації по цих локаціях залежить, коли росіяни зможуть розпочати чергову хвилю, більш інтенсивну хвилю наступальних дій на Покровському напрямку", - пояснив Коваленко.

Наразі війська РФ намагаються в районі Новогродівки, Красного Яру, Гродівки формувати фланги та закріплюватись на нових ділянках, але не йти в лоб на Покровськ.

Як повідомлялося, росіяни наступають в Донецькій області. Зокрема, вони нещодавно досягли незначних успіхів у Торецьку, а також просунулися на південний захід від Донецька та на північ від Водяного.

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