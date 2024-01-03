РФ може відновити атаки на об'єкти енергетики: Гуменюк попередила про загрози

Російська армія можуть відновити атаки на енергетичну інфраструктуру України з наближенням похолодання.

Про це в ефірі телемарафону заявила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк

З її слів, РФ буде намагатися тиснути на Україну енергетично. Гуменюк наголосила, що масовані обстріли можуть спричинити перебої в електропостачанні та водопостачанні. Наприклад, так було у Києві 2 січня, коли загарбники масовано вдарили по місту.

Представниця ЗСУ зауважує, що, за прогнозами синоптиків найближчими днями в Україні відчутно знизиться температура повітря і цим можуть скористатись російські окупанти.

За її словами, росіяни продовжують нарощувати виробництво зброї хоча й не у тому масштабі, що раніше.

Як повідомлялося, 2 січня практично відразу після перших гучних вибухів у Києві почали зникати світло та вода. Перебої були у Шевченківському, Святошинському, Голосіївському та Оболонському районах. До кінця дня вдалося повернути світло 250 тис. осіб.

Нагадаємо, РФ вчора масовано атакували Київ ракетами. Зокрема, ворог випустив "Кинджали". У різних районах столиці уламки ракет завдали руйнувань житловим будинкам, автомобілям та іншим об’єктам.

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