РФ може влаштувати провокації на Великдень: СБУ закликає українців залишатися вдома

Росія може влаштувати провокації в Україні на Великдень, 24 квітня. Вірян закликають бути особливо пильними та утриматися від масових скупчень у культових спорудах.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Українців попередили: російська пропаганда поширила вже не одну заяву про можливі насильницькі дії щодо віруючих у період великодніх свят і церковних богослужінь в Україні.

"Таким чином росЗМІ вже готують підґрунтя для провокацій з боку армії РФ. І заздалегідь перекладають відповідальність за них на представників "націоналістичних об’єднань".

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Громадянам слід враховувати, що в Україні триває війна, і ворог готовий до будь-яких дій щодо цивільного населення. Повага до церков і святинь у нього теж відсутня – про це свідчать численні бомбардування таких об’єктів.

"У зв’язку з цим рекомендуємо вірянам утриматися від масових скупчень у культових спорудах, а главам церков – мінімізувати кількість присутніх на святкових богослужіннях. Також просимо дотримуватися правил комендантської години, встановлених цивільними адміністраціями кожного регіону", - йдеться у повідомленні.

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