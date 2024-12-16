РФ може завдати нового масованого удару: скільки ракет накопичив ворог

РФ щомісяця може виготовляти по 150 одиниць різних типів ракет. Звісно, якщо противник не використовує ці ракети, то він їх накопичує.

Про це в ефірі "Еспресо" розповів авіаційний експерт, член громадської ради при Державіаслужбі Богдан Долінце.

"Якщо говорити про фактичне виготовлення окремого типу ракет, то мова йде про близько 25-30 одиниць на місяць. А щодо всіх типів ракет, то у РФ можуть виготовляти по 150 ракет на місяць. Звісно, якщо противник не використовує ці ракети, то він їх накопичує", – зауважив авіаексперт.

Йдеться про ракети як середньої, так малої дальності (керовані авіаційні ракети).

"Тобто виходячи з цих оцінок, то на початок грудня ворог мав на своїх складах зберігання понад 1,5 тис. ракет різного типу, що дозволяє йому здійснювати масовані атаки", – резюмував Богдан Долінце.

Нагадаємо, російські загарбники прагнуть того, щоб потенційний запуск ракети "Орешнік" викликав в українців таку ж тривогу, яку викликає зліт носія ракет "Кинджал". Цей тип ракети ще не скоро буде запущений у серійне виробництво.

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