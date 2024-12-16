РФ може завдати нового масованого удару: скільки ракет накопичив ворог

Ворог має достатньо ресурсів, щоб завдавати масованих атак по Україні.
РФ щомісяця може виготовляти по 150 одиниць різних типів ракет. Звісно, якщо противник не використовує ці ракети, то він їх накопичує.
Про це в ефірі "Еспресо" розповів авіаційний експерт, член громадської ради при Державіаслужбі Богдан Долінце.
"Якщо говорити про фактичне виготовлення окремого типу ракет, то мова йде про близько 25-30 одиниць на місяць. А щодо всіх типів ракет, то у РФ можуть виготовляти по 150 ракет на місяць. Звісно, якщо противник не використовує ці ракети, то він їх накопичує", – зауважив авіаексперт.
Йдеться про ракети як середньої, так малої дальності (керовані авіаційні ракети).
"Тобто виходячи з цих оцінок, то на початок грудня ворог мав на своїх складах зберігання понад 1,5 тис. ракет різного типу, що дозволяє йому здійснювати масовані атаки", – резюмував Богдан Долінце.
Нагадаємо, російські загарбники прагнуть того, щоб потенційний запуск ракети "Орешнік" викликав в українців таку ж тривогу, яку викликає зліт носія ракет "Кинджал". Цей тип ракети ще не скоро буде запущений у серійне виробництво.
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