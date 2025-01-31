РФ наближається до ключового українського міста: Reuters про серйозну загрозу

Покровськ - як ключовий автомобільний і залізничний вузол, ризикує бути відрізаним.

Війська РФ поступово стискають кільце навколо міста Покровськ в Донецькій області, яке є важливим логістичним центром. Втім, основні шляхи його постачання опинилися під загрозою.

Про це йдеться у матеріалі Reuters.

Російські війська обходять південь Покровська. Цей ключовий автомобільний і залізничний вузол, ризикує бути відрізаним. Попри запеклий опір ЗСУ, можливе оточення або захоплення міста може дати Росії перевагу для подальших атак у різних напрямках на сході.

За останні кілька днів окупаційні війська підійшли до критично важливої автомагістралі, що проходить через всю Україну зі сходу на захід. Через постійні загрози обстрілів більшість транспорту тепер використовує об'їзні маршрути для безпечного доступу до Покровська. Останніми днями російські сили досягли головної залізничної гілки, що веде до міста з ключового логістичного вузла - Дніпра.

"Загалом ситуація складна. Ворог постійно атакує піхотою", - повідомив "Фенікс", заступник командира 59-ї десантно-штурмової бригади ЗСУ, що обороняє Покровський напрямок.

З його слів, загарбники мають значну чисельну перевагу, атакують малими групами та вміло використовують рельєф місцевості та погану видимість для уникнення ударів безпілотників. Що більше - загарбники готові до великих втрат.

"Вдень і вночі вони рухаються вперед", - сказав "Фенікс".

Reuters наголошує, що Покровськ - це важливий центр для постачання українських військ на великій лінії фронту. Втім, протягом останніх місяців загроза російської артилерії та безпілотників обмежила цю функцію.

Старший науковий співробітник Фонду Карнегі у Вашингтоні Майкл Кофман заявив, що що захоплення Покровська може дозволити Росії здійснити подальше просування.

"Це налаштовує російські сили на потенційне просування в Дніпропетровську область... Длі за лінією фронту вони будують і ремонтують залізничні лінії. Тоді вони можуть підвищити свою логістику, і це дозволить їм просуватися далі на захід", - пояснив експерт.

До кордону Дніпропетровської області, яка межує Покровськом, російським військам залишається приблизно п'ять кілометрів. Втім, вона наразі не входить до четвірки регіонів, які Росія офіційно заявила як свої.

Зміна тактики

Речник українських військових Віктор Трегубов заявив, що російські війська намагаються обійти Покровськ із заходу. Це відрізняється від попередніх атак РФ на міста, де використовувалися прямі штурми та вуличні бої. З його слів, це може бути пов'язане з тим, що "вперше вони почали економити свою живу силу.

Троє військових експертів, з якими спілкувався Reuters, вважають, що після захоплення міста Росія може діяти за двома основними напрямками:

Просуватися на захід у бік малонаселених рівнин Дніпропетровської області, де відсутні значні укріплення. Рухатися на північ через густу мережу промислових міст, що ускладнить просування, але створить загрозу для Краматорська і Слов’янська - найбільших підконтрольних Україні міст у Донецькій області.

Також видання нагадує, що кілька днів тому президент Володимир Зеленський призначив командувача Сухопутних військ Михайла Драпатого керівником стратегічного командування, яке контролює значну частину фронту, зокрема Покровськ.

"Він шанований командир, і його призначення може призвести до покращення командування та контролю, а також до кращої координації між підрозділами на передовій, що залишалося викликом для України протягом останнього року", - висловився старший науковий співробітник американського Інституту досліджень зовнішньої політики Роб Лі.

Росія використовує в Покровському напрямку тактику малих штурмових груп, що просуваються через населені пункти та лісосмуги. Крім того, каже Трегубов, нещодавно окупанти почали застосовувати нову методику, відправляючи загони по три-чотири солдати для встановлення протитанкових мін і організації засідок. Втім, за словами "Фенікса", загальна інтенсивність атак за останній місяць дещо знизилася, а використання російської артилерії стало менш масованим, ніж півроку тому.

Своєю чергою аналітик фінської Black Bird Group Пасі Паройнен наголосив, що Україні складно протистояти російським атакам, оскільки нестача військовослужбовців не дозволяє повністю закрити фронт.

"В українських підрозділах просто закінчується піхота", - констатував він.

Нагадаємо, військовий Кирило Сазонов повідомив, що біля Покровська 50-70 тис. росіян, ворог перекидає нові підрозділи. Ця ділянка фронту на Донеччині є він пріоритетною.

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