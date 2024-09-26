РФ накопичила ракети для нового масованого удару по Україні: коли може відбутися атака

Армія Російської Федерації може вдатися до потужної масованої ракетної атаки по Україні вже найближчими днями. Максимум - тижнями.

Про це повідомив військовий аналітик, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман в ефірі Radio NV

Експерт наголосив, що майже місяць тому агресорка Росія завдала масованого удару по Україні. Оскільки росіяни не відмовляються від тактики ракетного терору, то за цей час вони накопичили вже засоби для ураження, висловися експерт.

"Що далі очікувати? Далі очікувати потужну масовану ракетну атаку, яка може відбутися найближчими днями, максимум тижнями. Як це було 26-27 серпня цього року. Їм треба було накопичити ракети", - наголосив Гетьман.

За оцінкою журналу Forbes, щомісяця РФ може виробляти різні ракети - від 132 до 171, а також до пів тисячі "Шахедів"

"Переважно вони зосереджені на виготовленні Х-101. Але так само вони виробляють "Онікси", "Калібри". "Кинжалів" лише 5-6 на місяць можуть виробляти, це невелика кількість. "Іскандерів" в залежності від типу – від 15 до 45. Півтори сотні ракет, плюс "Шахеди" і плюс погроза атакувати наші атомні станції. Це означає, що незабаром велика небезпека перетвориться вже в певні дії", - висловився експерт.

Завдяки великій кількості БпЛА, що має ворог, практично щодня окупанти можуть атакувати Україну дронами. Це потрібно росіянам, аби "перевірити" українську ППО та виснажувати її, а також проводити розвідку.

Щодо загрози нової масованої ракетної атаки, то експерт переконаний, що наші військові дуже активно готуються до цього. Також Гетьман згадав заяву прем'єра Дениса Шмигаля про те, що критично важливі об’єкти мають захист – там побудоване укриття третього рівня.

За словами Гетьмана, чим довше період між атаками, тим більше ракет росіяни змогли виготовити, тим наступна атака буде потужнішою.

Нагадаємо, зранку 26 вересня в Україні тричі оголошували масштабну повітряну тривогу через зліт МіГ. Під час двох тривог загарбники випускали аеробалістичні ракети.

Російські МіГи запустили "Кинджали". Під прицілом ворога була Хмельницька область. У Старокостянтинові знову лунали потужні два вибухи.

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