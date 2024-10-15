РФ накопичує крилаті ракети: коли окупанти можуть знову вдарити по інфраструктурі

Армія Російської Федерації активно накопичує крилаті ракети. Зокрема, військові країни-агресорки готуються до потужних обстрілів України.

Про це розповів авіаційний експерт, заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський в ефірі "КИЇВ24".

З його слів, росіяни потроху навантажують засоби протиповітряної оборони щоночі. Але, вважає Храпчинський, РФ готується до більш масованих обстрілів, "розуміючи, що з настанням холодів, зможе поновити удари по критичній інфраструктурі".

"Ворог активно накопичує свої можливості щодо крилатих ракет. Зрозуміло, що є певні проблеми щодо виробництва цих ракет - як от двигунів, які вони не встигають багато робити. Більше того - є спроби Росії закупити технологію виробництва балістичних і крилатих ракет в Ірану. Це зазначалося у деяких розслідуваннях", - наголосив військовий експерт.

Нагадаємо, 14 жовтня вперше за останні 48 діб ніч минула без "Шахедів" в Україні. Стратегічна авіація Росії також залишалася неактивною. Ймовірно, росіяни готуються до масованої атаки.

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