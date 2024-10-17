РФ накопичує ракети на аеродромах стратегічної авіації: експерт про серйозну небезпеку

Армія Російської Федерації накопичує ракети для майбутньої масованого удару по Україні на аеродромах базування стратегічної авіації.

Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

З його слів, фіксується активність військово-транспортних літаків росіян Іл-76, якими окупанти доставляють ракети на аеродроми.

"На жаль, Росія накопичує ракети на аеродромах базування стратегічної авіації. Борти типу Іл-76МД транспортують деталі, паливо і самі ракети", - наголосив Коваленко

Окрім того, здійснюються перельоти бортів Ту-22м3 та Ту-95МС між аеродромами.

"Не виключено, що у ворога триває підготовка до ударів", - додав експерт.

Нагадаємо, військовий експерт Ігор Романенко попередив про масований удар РФ, до якого готується ворог. З його слів, потенціал Росії щодо здійснення повітряного удару зменшений. Втім, росіяни мають можливості для того, щоб продовжувати системні атаки.

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