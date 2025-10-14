ТСН у соціальних мережах

492
2 хв

РФ накопичує сили для захоплення важливого міста: експерт назвав нову ціль окупантів

Росія не залишає зусиль щодо повної окупації міста на Харківщині.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Війна.

Війна. / © Associated Press

Наразі район Куп’янська у Харківській області є одним із найскладніших для Сил оборони. Окупаційні війська не залишають спроб повністю захопити місто. Бої відбуваються безпосередньо на його території.

Про це заявив військовий експерт Владислав Селезньов в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Як на мене, найскладніша ситуація зараз в районі Куп'янська. І цей фактор, безумовно, ми маємо враховувати”, - наголосив він.

За словами експерта, хоча просування російських військ відбувається повільно, але вони не залишають своїх намірів щодо захоплення міста.

"Серйозність ситуації в тому, що ворог не залишає зусиль щодо повної окупації цього населеного пункту, бо йому вкрай важливо не лише взяти під контроль Куп'янськ, а й Куп'янськ-Вузловий. Логістичне забезпечення для ворога є пріоритетною опцією", - каже Селезньов.

Такі дії армії РФ експерт пояснює тим, що у перспективі росіяни прагнуть сформувати ударний плацдарм, звідки вони будуть атакувати в напрямку Слов'янська і Краматорська у Донецькій області.

"А отже, нинішнє намагання ворога за будь-яку ціну здобути контроль над цим населеним пунктом (Куп’янськом) вони кінець-кінцем будуть трансформовані в певні територіальні здобутки для ворога. Якими вони будуть за масштабами, залежить від нашого опору, нашого спротиву”, - підсумував Владислав Селезньов.

Нагадаємо, експерти DeepState повідомили, що в районі Серебрянки Бахмутського району та прилеглих територій, фіксується одна з найбільших ділянок так званої «сірої зони». Підрозділи РФ намагаються максимально швидко просунутися вглиб української території, накопичитися там і продовжити рух.

