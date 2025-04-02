РФ накопичує запаси перед новим ракетним ударом: експерт сказав, коли він може статися

Коли може відбутися новий ракетний удар РФ: припущення експерта / © ТСН.ua

Реклама

Російські окупанти, ймовірно, накопичують ресурси перед новою потужною ракетною атакою.

Таку думку висловив військовий аналітик Денис Попович, передає «Київ 24».

«Те, що росіяни зараз бомбардують нас дронами, це абсолютно не скасовує авіаційні ракетні удари. Вони накопичили 116 ракет, ми їх знищили. Зараз піде подальше накопичення», — каже експерт.

Реклама

Попович припускає, що новий масований комбінований удар із накопиченого запасу ракет може відбутися вже влітку. Тоді ворог, за припущенняи експерта, зможе запустити за раз понад 100 ракет.

«150-170 ракет на місяць різних номенклатур (здатна виробляти РФ — Ред.). В принципі, якщо вони переорієнтуються лише на виробництво Х-101, то вони можуть достатньо швидко протягом місяця відновити ці втрати», — вважає аналітик.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов повідомив, що РФ змінила тактику ударів по Україні.