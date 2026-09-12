Ракетний удар. / © Associated Press

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Вночі 12 вересня армія РФ вдарила балістичними ракетами по Кривому Рогу у Дніпропетровській області. Щонайменше одна людина загинула. Є зниклий безвісти і травмовані.

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

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«Російські терористи вночі атакували наше місто балістичними ракетами, а під ранок — ударними БпЛА», — наголосив чиновник.

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У Кривому Розі пошкоджено промислове підприємство, п’ять багатоквартирних будинків, Центр медико-санітарної допомоги, три заклади освіти та об’єкти бізнесу.

Внаслідок ударів один чоловік загинув, а ще одну людину вважають зниклим безвісти. Окрім того, відомо про трьох травмованих.

«Двоє чоловіків — 54 та 58 років — отримали серйозні поранення. Один — у стані середньої тяжкості, один — „важкий“, — наголосив Вілку.

Нагадаємо, посеред ночі 12 вересня Росія вдарила балістикою одразу по двох містах — Кривому Розі і Запоріжжі. Повітряні сили попереджали про швидкісні цілі у напрямку міст.

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Згодом влада Дніпропетровської ОВА підтвердила атаку на підприємство в місті, а також заявила про жертву «прильоту».

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