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РФ накрила балістикою будинки і підприємство в одному з міст: є загиблий і травмовані — усі деталі
РФ від ночі та до ранку била балістикою та ударними дронами по місту.
Вночі 12 вересня армія РФ вдарила балістичними ракетами по Кривому Рогу у Дніпропетровській області. Щонайменше одна людина загинула. Є зниклий безвісти і травмовані.
Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.
«Російські терористи вночі атакували наше місто балістичними ракетами, а під ранок — ударними БпЛА», — наголосив чиновник.
У Кривому Розі пошкоджено промислове підприємство, п’ять багатоквартирних будинків, Центр медико-санітарної допомоги, три заклади освіти та об’єкти бізнесу.
Внаслідок ударів один чоловік загинув, а ще одну людину вважають зниклим безвісти. Окрім того, відомо про трьох травмованих.
«Двоє чоловіків — 54 та 58 років — отримали серйозні поранення. Один — у стані середньої тяжкості, один — „важкий“, — наголосив Вілку.
Нагадаємо, посеред ночі 12 вересня Росія вдарила балістикою одразу по двох містах — Кривому Розі і Запоріжжі. Повітряні сили попереджали про швидкісні цілі у напрямку міст.
Згодом влада Дніпропетровської ОВА підтвердила атаку на підприємство в місті, а також заявила про жертву «прильоту».