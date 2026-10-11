РФ накрила КАБами обласний центр - "прилетіло" у приватний сектор, є жертва

Харків перебував під атакою / © Associated Press

Реклама

Сьогодні, 11 жовтня, окупанти атакували Харків КАБами — під удар потрапив приватний сектор Немишлянського району. На місці удару виникла пожежа.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

Реклама

«Влучання на території СТО поряд з приватними будинками, деякі з них пошкоджені. Надходить інформація про постраждалих — їхня кількість та стан уточнюється», — зазначив він.

Реклама

Зараз відомо про трьох постраждалих. Також є інформація про два вщент знищених приватних будинки, ще близько 15 пошкоджені вибуховою хвилею. Горять кілька автівок.

«За уточненою інформацією, людина, яку деблокували з під-завалів поневіченого будинку, є жінкою 35 років. На жаль, попри усі зусилля медиків, від отриманих травм вона померла, ” — додав Терехов.

За даними ОВА, серед постраждалих є дитина.

Усі екстрені служби працюють в посиленому режимі.

Реклама

Атака по Україні 11 жовтня — останні новини

Росіяни поцілили у дві багатоповерхівки у Слов’янську: під завалами можуть бути люди Наразі відомо про чотирьох поранених Усім надається медична допомога.

На Сумщині російські війська атакували безпілотником авто екстреної медичної допомоги, яке прямувало на виклик. Через приліт дрона по «швидкій» постраждали 44-річний водій та 59-річний парамедик. Вони самостійно вибралися з пошкодженого автомобіля та переховувались у кущах.

Новини партнерів

Новини партнерів