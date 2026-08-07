Дим. / © Associated Press

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У п’ятницю, 7 серпня, російська армія завдала удару по місту Ізюм у Харківській області. Відомо про двох загиблих.

Про це повідомили у пресслужбі Ізюмської міської військової адміністрації.

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«За попередніми даними, обстріл здійснювався з реактивних систем залпового вогню з касетною бойовою частиною», — йдеться у повідомленні.

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За даними мерії, влучання зафіксовано на одній з вулиць міста. Водночас очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що на місці «прильоту» сталася пожежа на площі близько 400 квадратних метрів.

«Наразі відомо про двох загиблих людей. Постраждали щонайменше чотири людини, усім надають допомогу бригади медиків», — додав чиновник.

Як повідомлялося, сьогодні вдень росіяни вдарили дроном по людях на ринку в Білопільській громаді на Сумщині. Відомо про щонайменше десятьох постраждалих. Двоє людей перебувають у важкому стані.

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