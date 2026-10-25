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РФ накрила Запоріжжя: влучили у торговельний об’єкт, почалася пожежа (фото)
Росіяни атакували один із торговельних об’єктів у Запоріжжі. За попередньою інформацією, минулося без постраждалих.
Сьогодні зрання, 25 жовтня, росіяни завдару удару по Запоріжжю, сталося влучання в торговельний об’єкт.
Про наслідки атаки повідомив очільник Ради оборони Запоріжжя Іван Федоров.
«Ворог атакував один із торговельних об’єктів у Запоріжжі. Внаслідок удару виникла пожежа.Рятувальники локалізували пожежу, що виникла внаслідок атаки», — зазначив він.
За попередніми даними, минулося без жертв та постраждалих.
Фото з місця атаки росіян в Запоріжжі
Нагадаємо, на Вінниччині внаслідок влучання по енергетичному об’єкту сталося аварійне відключення електропостачання в одному з районів області.
Ми раніше також інформували, що росіяни чергового разу вдарили по енергетичній інфраструктурі Одещини.