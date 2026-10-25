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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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172
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РФ накрила Запоріжжя: влучили у торговельний об’єкт, почалася пожежа (фото)

Росіяни атакували один із торговельних об’єктів у Запоріжжі. За попередньою інформацією, минулося без постраждалих.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Наслідки атаки

Наслідки атаки

Сьогодні зрання, 25 жовтня, росіяни завдару удару по Запоріжжю, сталося влучання в торговельний об’єкт.

Про наслідки атаки повідомив очільник Ради оборони Запоріжжя Іван Федоров.

«Ворог атакував один із торговельних об’єктів у Запоріжжі. Внаслідок удару виникла пожежа.Рятувальники локалізували пожежу, що виникла внаслідок атаки», — зазначив він.

За попередніми даними, минулося без жертв та постраждалих.

Фото з місця атаки росіян в Запоріжжі

Наслідки атаки

Наслідки атаки

Наслідки атаки

Наслідки атаки

Наслідки атаки

Наслідки атаки

Нагадаємо, на Вінниччині внаслідок влучання по енергетичному об’єкту сталося аварійне відключення електропостачання в одному з районів області.

Ми раніше також інформували, що росіяни чергового разу вдарили по енергетичній інфраструктурі Одещини.

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