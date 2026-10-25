РФ накрила Запоріжжя: влучили у торговельний об’єкт, почалася пожежа (фото)

Наслідки атаки

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Сьогодні зрання, 25 жовтня, росіяни завдару удару по Запоріжжю, сталося влучання в торговельний об’єкт.

Про наслідки атаки повідомив очільник Ради оборони Запоріжжя Іван Федоров.

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«Ворог атакував один із торговельних об’єктів у Запоріжжі. Внаслідок удару виникла пожежа.Рятувальники локалізували пожежу, що виникла внаслідок атаки», — зазначив він.

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За попередніми даними, минулося без жертв та постраждалих.

Фото з місця атаки росіян в Запоріжжі

Наслідки атаки

Наслідки атаки

Наслідки атаки

Нагадаємо, на Вінниччині внаслідок влучання по енергетичному об’єкту сталося аварійне відключення електропостачання в одному з районів області.

Ми раніше також інформували, що росіяни чергового разу вдарили по енергетичній інфраструктурі Одещини.

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