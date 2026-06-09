РФ накрила житлові будинками дронами і ракетами в одній з областей: є загиблі і багато травмованих (фото)

Удар РФ. / © ДСНС

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Протягом ночі 9 червня російська армія масовано вдарили по Харківській області. Окупанти атакували сам Харків та Чугуїв. Є загиблі та поранені.

Про це йдеться у повідомленнях ДСНС та Харківської обласної прокуратури.

Внаслідок масованого удару по Харківщині троє людей загинули. Крім того, понад 20 постраждалих, серед них — діти.

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Атака на Харків

Росіяни атакували Харків ударними безпілотниками, попередньо «Герань-2». Влучання сталися у двох районах: Шевченківському і Холодногірському.

У Шевченківському районі зафіксовано щонайменше вісім влучань. Пошкоджено багатоквартирні будинки, бізнес-центр, будівлю комунального підприємства, офісні приміщення, кафе, храм, десятки автомобілів.

За попередніми даними, постраждали 16 людей, зокрема вагітна жінка. Серед травмованих також — хлопчик, якому трохи більше року, а також дівчата 11 та 16 років.



У Холодногірському районі “прильоти” БпЛА сталися по території підприємства та ремонтного цеху. Пошкоджено виробничі будівлі, обладнання та транспортні засоби. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Атака на Чугуїв

Російська армія завдала ракетного удару по місту Чугуїв. Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки, автомобілі, гаражі, магазини та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

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Загинули двоє чоловіків та 22-річна вагітна жінка. Окрім того, шестеро людей постраждали.

Фото наслідків

Війська рф здійснили масовану атаку на Чугуїв та Харків / © ДСНС

Війська рф здійснили масовану атаку на Чугуїв та Харків / © ДСНС

Війська рф здійснили масовану атаку на Чугуїв та Харків / © ДСНС

Війська рф здійснили масовану атаку на Чугуїв та Харків / © ДСНС

Війська рф здійснили масовану атаку на Чугуїв та Харків / © ДСНС

Як повідомлялося, РФ масовано обстріляла ракетами і безпілотниками Харківщину вночі 9 червня. Вибухи було чути Харкові та Чугуєві.

Одне з влучань сталося у багатоповерхівку у Шевченківському районі обласного центру. Водночас у Чугуєві загинуло три особи: двоє чоловіків та жінка, ще троє людей постраждало.

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