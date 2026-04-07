РФ накрила шквальним вогнем житлові будинки обласного центру: є загиблі та постраждалі
Посеред дня 7 квітня армія РФ вкрила щільним вогнем Корабельний район Херсона. Є загиблі та поранені.
Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
За даними місцевої влади, близько 10:50 окупанти вкрили вогнем житлову забудову. Через у місті «прильоти» пошкоджено крамницю, аптеку та квартири у багатоповерхівках.
«Росіяни перетворили звичайний день у Корабельному районі Херсона на пекло для людей. Близько пів години окупанти безперервно били по житловій забудові», — наголосив чиновник.
Жертви атаки на Херсон
Несумісні з життям поранення отримали дві жінки, 72 та 71 років, а також 60-річний чоловік.
Водночас у Херсонській міської військової адміністрації повідомили, що у Корабельному районі травмовано сім осіб. Наразі вони всі ушпиталені.
Жінки 71, 57, 81, 75 та чоловіки 72, 60 та 81 років переважно отримали контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми. У декого також є уламкові поранення. Окрім того, у 60-річного херсонця травматична ампутація пальця стопи.
Що відомо про атаку
Від ранку місцева влада повідомляла про загрозу ударів по Херсону. Зокрема, існувала загроза авіаударів з російських бомбардувальників Су-34. Також повідомлялося по пуски КАБів.
Нагадаємо, від ранку армія РФ атакує мирні населені пункти. У Нікополі армія РФ вдарила по автобусу з людьми. FPV-дрон атакував маршрутку, яка під’їжджала до зупинки просто у центрі міста. На момент атаки люди були і у салоні, і на зупинці. Наразі відомо про чотирьох загиблих.
У Чернігівській області РФ атакувала державні установи. Зокрема, росіяни вдарили по міськраді у Прилуках. Загалом у місті сталося кілька «прильотів». Крім того, у місті Новгород-Сіверський дрон вдарив по будівлі державної податкової інспекції.