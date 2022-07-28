РФ намагається відновити пором "Керч-Єйськ", збільшує кількість авіації в Криму та тримає кораблі у морі

Росія намагається відновити поромне з’єднання Керч-Єйськ та нарощує авіацію в окупованого Криму. Також ворог тримає на бойовому чергуванні кораблі-ракетоносці.

Станом на сьогодні, 28 липня, Росія тримає на бойовому чергуванні 3 ворожі носії крилатих ракет "Калібр" у Чорному морі; в Азовському морі 7 ворожих кораблів та катерів; у Середземному морі - 5 носіїв крилатих ракет "Калібр".

Про це повідомили у пресслужбі Військово-морських сил ЗСУ в Telegram.

За добу, в інтересах Росії прохід Керч-Єнікальським каналом здійснили 34 судна до Азовського моря, з них 12 суден рухались з протоки Босфор; до Чорного моря – 32 суден, з них 10 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

У штабі кажуть, що ворог намагається відновити паромне з’єднання Керч-Єськ і нарощує угруповання авіації в тимчасово окупованому Криму.



"Вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря, рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS)", - додали в ВМС ЗСУ.

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