РФ намагається знайти об'єкти військової інфраструктури: куди ворог поцілив ракетою в Одесі

Окупанти витратили на атаку майже 10 мільйонів доларів.

Зранку 24 квітня армія Російської Федерація завдала ракетних ударів по Одесі. Окупанти намагалися знайти об'єкти військової інфраструктури в тилу.

Про це повідомили Сили оборони півдня.

"Російська Федерація завдала удар по місцю зберігання виведеної з ладу автомобільної техніки у місті Одеса. Ворог намагається вишукувати об'єкти військової інфраструктури в тилу", - наголошують в ОК.

Зазначається, що внаслідок удару російської армії минулося без жертв. Військовослужбовці Збройних чил України на місці удару не перебували.

Крім того, Сили оборони півдня повідомили, що цього разу російська атака могла обійтися ворогу у майже 10 мільйонів доларів.

Нагадаємо, близько 07:00 Росія завдала ракетного удару по Одесі. Після сильних вибухів частина міста залишилася без світла.

Читайте також: