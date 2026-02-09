РФ намагалася прорватися під Покровськом: бійці НГУ вщент розбили цілу роту штурмовиків

Фронт / © ТСН.ua

На Покровському напрямку українські захисники зірвали масштабну спробу наступу армії РФ. Упродовж вихідних бійці бригади «Спартан» спільно з суміжними підрозділами знищили понад сотню російських штурмовиків, які намагалися прорвати оборону, використовуючи легку техніку та мототранспорт.

Про це інформує «Спартан».

Які втрати РФ

Російське окупаційне командування протягом суботи та неділі кинуло значні сили піхоти на прорив українських позицій на Покровському напрямку. За даними українських військових, ворог намагався швидко просунутися, залучивши автомобілі, квадроцикли та мотоцикли, розраховуючи на раптовість і маневреність.

Втім аеророзвідка бригади «Спартан» своєчасно виявила підготовку до атаки. Після цього українські воїни разом із суміжними підрозділами організували ефективну відсіч та завдали окупантам нищівних втрат.

За дві доби боїв:

було знищено 127 російських штурмовиків;

поранень зазнали 9 окупантів;

у полон потрапили 7 військовослужбовців.

Окрім живої сили, українські захисники ліквідували й техніку противника: 10 квадроциклів, 3 легкові автомобілі та 2 мотоцикли.

Що відомо про ситуацію на Покровському напрямку

Водночас аналітичний проєкт DeepState повідомляє про локальні просування російських військ поблизу Покровська. Військові наголошують, що ситуація на напрямку залишається складною та динамічною, однак Сили оборони тримають позиції й завдають ворогу значних втрат.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що загалом на Покровському напрямку українські оборонці зупинили 72 штурмові дії агресора. Бої тривали в районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Муравка, Мирноград, Філія, а також у напрямках Торецького, Кучерового Яру, Білицького, Шевченка, Новоолександрівки, Сергіївки, Новопідгородного, Новопавлівки, Іванівки, Гришиного та Нового Донбасу.

Як ми повідомляли, у ДШВ оцінили можливість повного звільнення Покровська на Донеччині.

Так, командувач ДШВ бригадний генерал Олег Апостол заявив, що підрозділи контролюють певну частину міста, ведуть вуличні бої та не дозволяють окупантам повністю захопити Покровськ. Водночас про повне звільнення міста від окупантів не йдеться.

«Щоб повністю відновити контроль над Покровськом, потрібні величезні ресурси. Ми наразі не можемо собі цього дозволити», — сказав Апостол.