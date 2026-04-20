РФ намагалася вбити Сергія "Флеша": реактивні дрони атакували будинок радника міністра оборони

Сергій Бескрестнов «Флеш» / Фото — Facebook Сергій Флеш

Росіяни намагалися вбити радника міністра оборони Сергія «Флеша» Бескрестнова, атакувавши його будинок на Київщині реактивними дронами. Попри повне знищення майна та отримані травми, провідний військовий експерт у сфері радіоелектроніки вижив і заявив про намір продовжувати свою роботу в оборонному секторі.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про замах на вбивство «Флеша».

Росіяни намагалися вбити радника міністра оборони України

У ніч проти 20 квітня російські війська атакували ударними дронами Київську область. У Броварському районі під удар потрапив житловий сектор. Внаслідок влучання загорівся один з будинків. Постраждав чоловік 1974 року народження.

Згодом радник міністра оборони та експерт із напрямків радіоелектронної боротьби (РЕБ) Сергій «Флеш» Бескрестнов повідомив, що армія РФ атакувала його будинок реактивним «Шахедом».

Внаслідок нічної атаки дім фахівця повністю зруйновано. Сам він зазнав травм, але вижив. Попри замах він заявив, що був готовий до такого розвитку подій і не припинить свою діяльність.

«Мене зачепило, але головне — я чудом живий. Я був морально готовий до такого розвитку подій, і це мене не зупинить», — написав «Флеш» на своїй сторінці у Facebook.

Згодом Бескрестнов розповів деталі нічної атаки на його будинок та повідомив, яку зброю використав ворог.

«Уже ми зараз знаємо, як це відбувалося. Ми знаємо, що росіяни використовували чотири реактивні „Шахеди“, тобто це була така спеціальна операція — знайти мене та ліквідувати», — розповів фахівець в етері телемарафону.

За його словами, цей безпілотник був керованим: «У нас є підтвердження, що дійсно цей безпілотник керувався з території Росії». Водночас він зазначив, що його будинок знищено.

«Цілком, так. Так, і автомобілі також, і будинок. Нічого не залишилось, можна так сказати», — коротко повідомив він.

Росія намагається ліквідувати всіх, хто їй заважає просуватися вперед

Колишній співробітник СБУ Іван Ступак в етері «24 каналу» розповів, що атака на будинок Сергія «Флеша» Бескрестнова, ймовірно, була не випадковістю, а спланованою операцією з ліквідації. Експерт заначив, що на це вказує використання одразу чотирьох реактивних дронів, один із яких влучив просто в ціль.

Оскільки Бескрестнов є ключовим радником міністра оборони з питань РЕБ і дронів, він є пріоритетною ціллю для ворога. Росія роками збирає детальні досьє на українських фахівців і командирів, включно з їхніми домашніми адресами, щоб здійснювати такі дистанційні замахи.

Ступак зауважив, що атака росіян має вигляд спроби помсти за професійну діяльність «Флеша», що заважає окупантам на фронті.

«Це може бути історія помсти Росії українським силовикам і спроба ліквідації всіх тих, хто заважає їй просуватися вперед», — зауважив він.

Що відомо про радника міністра оборони України Сергія «Флеша» Бескрестнова

Сергій Олександрович Бескрестнов — військовий експерт із напрямків радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки (РЕР). У січні 2026 року він обійняв посаду радника міністра оборони Михайла Федорова. Активно веде Telegram-канал «Про зв’язок від Сергія Флеш» та сторінку у Facebook.

Сергій Бескрестнов здобув освіту в Київському вищому військовому інженерному училищі зв’язку (нині Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації) за спеціальністю «Радіо, радіорелейний, тропосферний і космічний зв’язок».

Згодом працював на топменеджерських позиціях у телекомунікаційних компаніях-операторах мобільного зв’язку, від 2009 року розвивав власні IT-проєкти.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії до України Бескрестнов організовував зв’язок на Київщині з 3-м полком ССО та 136-м батальйоном ТрО. Від початку весни 2022 року навчає військових практичного застосування РЕБ та аналізу сигналів БпЛА.

Від 2024 року «Флеш» керує громадською організацією «Центр радіотехнологій».

Отримував медалі Міноборони («Хрест пошани», «За сприяння обороні України»), «Хрест Сухопутних військ», «За сприяння війську» від головкома ЗСУ.

Нагадаємо, РФ готувала вбивство командира Третього армійського корпусу Андрія Білецького. Агент росіян готував ракетно-бомбовий удар по українському командирові, коли той перебував у зоні бойових дій.

Читайте також:

