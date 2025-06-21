РФ намагалася здійснити прорив біля важливого міста: деталі від Зеленського

Війна / © Associated Press

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Армія РФ намагалася зробити прорив біля Костянтинівки Донецької області. Втім, плани окупантів не мали успіху.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час розмови журналістами.

“Це із масштабних ударів, які були. Десятки мотоциклів і 24 одиниці важкої військової техніки. Ми - 20 знищили, 16 мотоциклів також знищили. Вони відступили”, - розповів глава держави.

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Розповів президент про ситуацію і на інших напрямках. З його слів, на Харківщині “складно”. Зокрема, на Вовчанському напрямку “трохи більше ударів, але щодо наступів – без змін”. Не фіксують особливих змін на фронті також на Лиманському і Покровському напрямках.

Щодо Дніпропетровщини, то росіяни успіхів не мають. За словами президента, “дві, три, чотири людини в ДРГ-групах постійно пробують прориватися”.

Нагадаємо, аналітики DeepState оновили карту бойових дій станом на 21 червня. Зазначається, що армія РФ має просування в Донецькій області - біля Яблунівки, Новоукраїнки та Шевченка.

Тим часом у ЗСУ вважають, що РФ знадобляться десятки років і мільйони втрат, аби вийти на адмінмежі Донецької області — наразі це виглядає як недосяжна мета.

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Дата публікації 21:05, 20.06.25 Кількість переглядів 8 Ідеальна пастка для ворога! Як макети зброї зривають плани росіян