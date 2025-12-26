РФ намагається перерізати залізничне сполучення з Польщею: Сергій "Флеш" заявив про нову тактику "Шахедів"

Потяг до Польщі

Реклама

Російські війська розпочали цілеспрямовану кампанію зі знищення логістичної гілки «Київ–Ковель». Під ударом — поїзди, депо та мости, а керування дронами, ймовірно, здійснюється з території Білорусі.

Про це повідомив провідний експерт із систем радіоелектроніки та зв’язку Сергій «Флеш» Бескрестнов у Telegram.

Систематичні удари по логістиці

За даними експерта, протягом останніх днів зафіксовано серію прицільних атак безпілотниками типу Shahed по об’єктах залізниці. Зокрема:

Реклама

два дні тому — атака безпосередньо на поїзд та подальший удар по ремонтній бригаді;

позавчора — під ударом опинився залізничний міст;

минулої ночі — атака на локомотивне депо.

Бескрестнов наголошує, що ці удари не є випадковими: ворог намагається паралізувати критично важливу залізничну магістраль, яка сполучає Україну з Польщею.

Мапа / © Сергій Флеш

«Білоруський слід» у керуванні дронами

Попри те, що дрони запускаються з території РФ, експерт наполягає на наявності пунктів управління безпосередньо в Республіці Білорусь.

«Я продовжую наполягати, що вони [БпЛА] керуються з території РБ», — зазначає фахівець, додаючи, що це дозволяє ворогу коригувати польоти в реальному часі для точного ураження рухомих цілей.

Необхідні кроки для захисту

Аби уникнути катастрофічних наслідків, Сергій «Флеш» пропонує терміново вжити три заходи:

Реклама

Посилення ППО та РЕБ: захистити залізничну гілку засобами радіоелектронної боротьби та зенітними дронами. Доказова база для РНБО: за допомогою засобів радіоелектронної розвідки (РЕР) офіційно підтвердити роботу пунктів управління з Білорусі для винесення цього питання на рівень Ради національної безпеки і оборони. Попередження про ризики: до моменту створення надійного захисту пасажири, вантажі та техніка на цій ділянці перебуватимуть у зоні підвищеного ризику.

Експерт попереджає, що атаки на цьому напрямку триватимуть, оскільки зупинка логістики з Польщею є стратегічним завданням противника.

Раніше повідомлялось, що «Шахедом», який атакував поїзд на Житомирщині, могли керували з Білорусі.