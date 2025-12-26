- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 519
- Час на прочитання
- 2 хв
РФ намагається перерізати залізничне сполучення з Польщею: Сергій "Флеш" заявив про нову тактику "Шахедів"
Експер Флеш поянив, як РФ намагається зупинити залізничне сполучення Україна-Польща.
Російські війська розпочали цілеспрямовану кампанію зі знищення логістичної гілки «Київ–Ковель». Під ударом — поїзди, депо та мости, а керування дронами, ймовірно, здійснюється з території Білорусі.
Про це повідомив провідний експерт із систем радіоелектроніки та зв’язку Сергій «Флеш» Бескрестнов у Telegram.
Систематичні удари по логістиці
За даними експерта, протягом останніх днів зафіксовано серію прицільних атак безпілотниками типу Shahed по об’єктах залізниці. Зокрема:
два дні тому — атака безпосередньо на поїзд та подальший удар по ремонтній бригаді;
позавчора — під ударом опинився залізничний міст;
минулої ночі — атака на локомотивне депо.
Бескрестнов наголошує, що ці удари не є випадковими: ворог намагається паралізувати критично важливу залізничну магістраль, яка сполучає Україну з Польщею.
«Білоруський слід» у керуванні дронами
Попри те, що дрони запускаються з території РФ, експерт наполягає на наявності пунктів управління безпосередньо в Республіці Білорусь.
«Я продовжую наполягати, що вони [БпЛА] керуються з території РБ», — зазначає фахівець, додаючи, що це дозволяє ворогу коригувати польоти в реальному часі для точного ураження рухомих цілей.
Необхідні кроки для захисту
Аби уникнути катастрофічних наслідків, Сергій «Флеш» пропонує терміново вжити три заходи:
Посилення ППО та РЕБ: захистити залізничну гілку засобами радіоелектронної боротьби та зенітними дронами.
Доказова база для РНБО: за допомогою засобів радіоелектронної розвідки (РЕР) офіційно підтвердити роботу пунктів управління з Білорусі для винесення цього питання на рівень Ради національної безпеки і оборони.
Попередження про ризики: до моменту створення надійного захисту пасажири, вантажі та техніка на цій ділянці перебуватимуть у зоні підвищеного ризику.
Експерт попереджає, що атаки на цьому напрямку триватимуть, оскільки зупинка логістики з Польщею є стратегічним завданням противника.
Раніше повідомлялось, що «Шахедом», який атакував поїзд на Житомирщині, могли керували з Білорусі.