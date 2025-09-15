РФ намагається знищити ключові залізничні вузли: які станції "під прицілом"

Росіяни системно нищать залізничні вузли / © t.me/UkrzalInfo

Російські війська від липня цього року посилили хвилю масованих атак на ключові вузлові залізничні станції України.

Про це повідомив голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський в коментарі «Укрінформу».

За його словами, росіяни від 2022 року і не припиняли атаки на залізничну інфраструктуру, але від липня 2025 року ці атаки лише посилилися і отримали системний характер.

За його словами, серед інших росіяни активно атакують такі важливі вузлові станції як Лозова (Харківська область), Синельникове (Дніпропетровська область), Козятин (Вінницька область).

«Тобто практично по всій країні вони б’ють по вузлових станціях. Це комплексні атаки, коли під удар потрапляють і енергетичні підстанції, і локомотивні депо, і пасажирські вокзали. Ворог б’є так, щоб, по суті, вузол був зруйнований», — додав Перцовський.

Він зауважив, що навіть коли ключові вузлові станції під атакою, «Укрзалізниця» не скасовує поїзди.

«Ми знаходимо можливості зміни в розкладу, але завжди їдемо. І це відзначають українці. Дякують залізничникам за таку витривалість», — підсумував голова правління АТ «Укрзалізниця».

Нагадаємо, що 14 вересня у Фастівському районі Київської області внаслідок надзвичайної події сталося пошкодження залізничної інфраструктури. За даними Генштабу, відбулася детонація боєприпасів у поїзді, що перевозив військовий вантаж.