РФ направила до Криму зерновози після знищення корабля у порту Феодосії

Окупанти намагаються продовжувати вивіз та продаж вкраденого на окупованих територіях зерна.
Росія направила до Криму велику колону вантажівок-зерновозів, що продовжувати продаж вкраденого українського зерна після того, як ЗСУ знищили російський військовий корабель "Новочеркаськ" у порту Феодосії.
Про це інформує Крим.Реалії.
У повідомленні вказується що колона вантажівок сформована в напрямку Керчі.
"Через морський порт Феодосії Росія відвантажувала партії зерна, зокрема балкери під іноземними прапорами. За повідомленнями журналістів-розслідувачів, через порт Феодосії Росія експортувала зерно з окупованих українських територій", - ідеться в повідомленні.
Раніше російські загарбники публічно підтверджували, що крадуть українське зерно на окупованих територіях везуть його у порти Криму для подальшого продажу.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти терміново прибрали з Феодосії два свої кораблі.
Крім того, ми раніше інформували, що у Мережі показали перші супутникові знімки знищеного ВДК "Новочеркаськ" у Феодосії.
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