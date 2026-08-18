РФ нарощує виробництво дронів: експерт розкрив, скільки з них реально може атакувати Київ

Безпілотник

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Заяви про спроможність РФ запускати по 10 тисяч безпілотників за добу безпосередньо по Києву не відповідають дійсності, оскільки ця цифра охоплює абсолютно всі типи БпЛА на всій лінії фронту.

Про це повідомив засновник компанії First Contact Валерій Боровик для Київ24.

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Чи справді РФ може атакувати Київ 10 тисячами дронів

Експерт наголосив на необхідності розрізняти типи безпілотних апаратів та зони їхнього застосування. За словами Валерія Боровика, цифра у 10 тисяч стосується загальної кількості всіх БпЛА, залучених у війні — розвідувальних, фронтових на лінії зіткнення, а також дронів категорій Deep Strike та Middle Strike.

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Фахівець уточнив, що дрони класу Deep Strike розраховані на ураження об’єктів у глибокому тилу України (зокрема таких обласних центрів, як Київ чи Житомир), куди не дістають засоби Middle Strike. Для ударів по тилових містах агресор наразі має обмежений ресурс.

«Якщо говорити про удари по Києву, Житомиру чи іншим місцям, умовно кажучи, обласним центрам, які подалі від лінії зіткнення і куди не достають middle strike, то це десь до тисячі дронів, поки що вони можуть використовувати. Це включаючи частину запасів, а частину виробництва, яке запускається з коліс», — зазначив Боровик.

За словами експерта, через постійне зростання виробництва російських БпЛА традиційні системи ППО перестануть справлятися з навантаженням. Щоб ефективно знищувати цілі рої дронів, Україні знадобляться нові технологічні рішення — зокрема масові лазерні чи електромагнітні системи протидії.

Водночас збільшення випуску ворожих дронів стримує низка проблем. Серед них — складнощі з постачанням деталей, логістикою та системами зв’язку, а також влучні удари українських військових по російських заводах, пускових майданчиках і самих операторах БпЛА.

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