- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 1621
- Час на прочитання
- 2 хв
РФ націлилася на великий обласний центр: яке місто під загрозою
Степногірськ – це маленьке містечко, яке від літа 2025 року Росія перетворює на попіл.
Армія Російської Федерації рухається у напрямку Запоріжжя, яке досі залишається великим промисловим центром. Зокрема, на це місто націлився Кремль 2026-го.
Про це повідомив військовий експерт Іван Ступак в інтерв’ю «Главреду».
Експерт наголосив: спостерігаючи за ситуацію біля Покровська і Мирнограда на Донеччині, і в Куп’янську Харківської області "ми пропустили момент просування росіян в напрямку Запоріжжя".
"Російські війська рухаються до Запоріжжя. Там вже утворилася велика сіра зона. Що ближче росіяни будуть наближатися до Запоріжжя, то більше вони будуть перетворювати цей обласний центр на руїни", - заявив Ступак.
У Запорізькій області окупанти зосередили зусилля біля містечка Степногірськ, що розташоване приблизно в 20 км від Запоріжжя - та ще й на висоті. За словами Ступака, від літа цей населений пункт перебуває під нескінченними обстрілами і штурмами.
"Якщо росіянам вдасться захопити це місто (Степногірськ - Ред.) і закріпитися, вибити їх звідти нам буде дуже важко. Зі Степногірська російські війська зможуть обстрілювати Запоріжжя і робити з нього другий Херсон. Хоча Херсон і не захоплений військами РФ, але вони роблять усе, щоб життя в цьому місті не було, щоб люди виїжджали звідти", - наголосив військовий експерт.
З його слів, на початку 2026 року росіяни спробують захопити Костянтинівку, а також Слов'янськ і Краматорськ будуть цілями РФ.
Нагадаємо, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман заявив, що диктатор РФ Володимир Путін поставив окупантам дедлайн до лютого. Тепер окупанти мають новий кінцевий термін щодо захоплення Покровська і Мирнограда на Донеччині, а також Гуляйполя у Запорізькій області.