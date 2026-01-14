Путін застосовує "подвійні удари" по енергетиці України: експерт розкрив нову тактику РФ

Енергетика / © Associated Press

Російські війська свідомо обирають тактику «подвійних ударів» по українській енергосистемі, намагаючись знищити саме те обладнання, яке щойно замінили енергетики.

Про це заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко для КИЇВ24.

За словами експерта, Росія використовує комплексні методи розвідки, щоб визначити ідеальний момент для нової атаки. Крім технічних засобів, агресор комунікує з інформаторами на місцях.

«Поведінка ворога зрозуміла. Йде удар по енергосистемі. Потім він чекає, коли відновиться частково постачання електроенергії і тепла. Щойно відновлюється — і тоді знову йде удар по енергосистемі для того, щоб завдати максимальної шкоди», — зазначив експерт.

Також Володимир Омельченко пояснив, що така тактика окупантів є певною стратегією, щоб відновлене обладнання знову зруйнувати.

Раніше повідомлялося, що РФ здійснювала атаку на енергетику. Зокрема, проблеми з електропостачанням виникли в Ірпіні, Бучі та Гостомелі, що у Київській області.

Також російські війська почали використовувати безпілотники Shahed для дистанційного мінування українських територій.