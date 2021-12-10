РФ не хоче ні перемир'я, ні розширення складу СЦКК: засідання ТКГ

РФ не хоче ні перемир'я, ні розширення складу СЦКК: засідання ТКГ

Кремль віжкринув пропозиції України.

Російська Федерація не хоче ані перемир'я, ані розширення групи, яка контролює дотримання Мінського протоколу, країнами-учасницями "Нормандського формату".

Про це розповіли у ТСН.Ранок 10 грудня.

Таку позицію висловив Кремль під час позачергового засідання Тристоронньої контактної групи, яке відбулося напередодні. Країна-агресорка категорично відкинула пропозиції України "із закликом до учасників консультацій виступити із зустрічними заявами про повернення до режиму припинення вогню від 00.01 10 грудня 2021 року".

Зокрема, в ОБСЄ українська сторона пропонувала запровадити різдвяне перемир'я і розблокувати обмін полоненими. Тим часом на передовій бойовики продовжують обстрілювати позиції українських військовослужбовців. Двоє наших бійців напередодні зазнали поранень. Зараз вони перебувають у шпиталі. Лікарі оцінюють їхній стан як середьої тяжкості.

Росія не хоче перемир'я – Кремль висловив свою позицію на засідання ТКГ | Новини світу

Як повідомлялося, президент США Джо Байден у четвер, 9 грудня, обговорив з лідерами "Бухарестської дев'ятки" (В9) нарощування військ Російської Федерації на кордоні з Україною. Зазначається, що під час переговорів зі своїми союзниками по НАТО на східному фланзі США підкреслили свою відданість трансатлантичній безпеці та Статті 5 щодо колективної оборони.

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