РФ не хоче зупиняти удари по енергетиці і натякнула на масоване посилення атак взимку: попередження ISW

Атака на об'єкт енергетики. / © Associated Press

Москва знову відхилила запропоноване Україною припинення вогню щодо ударів по енергетичній інфраструктурі. Що більше — Кремль натякнув на зобов’язання РФ знищити українську енергосистему в зимові місяці.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики згадують заяву президента Володимира Зеленського про те, що Київ готовий погодитися на «енергетичне перемир’я» Москвою. Він натякнув, що Україна припинить удари по російській енергетичній інфраструктурі, якщо окупанти припинять атакувати українську.

В ISW зауважують, що українські війська систематично атакували нафтопереробні заводи по території всієї Росії протягом 2025-го, підриваючи потоки доходів Москви, що безпосередньо фінансують її військові зусилля.

Зокрема, речник Кремля Дмитро Пєсков відхилив пропозицію Зеленського, бо, цинічно заявив він, Кремль «працює над миром, а не над припиненням вогню». Своєю чергою, посланець «фюрера» з питань інвестицій Кирило Дмитрієв звинуватив Київ, Велику Британію і Європейський Союз у спробі «обманом» змусити Росію укласти тимчасове припинення вогню.

Американські фахівці зауважують, що Росія та Україна так і не домовилися про жодні офіційні умови перемир’я, яке, за твердженням країни-агресорки, в односторонньому порядку, набуло чинності 18 березня цього року і не поновлювалося.

«В ISW навесні 2025 року оцінили, що Кремль використав розпливчасті та неузгоджені умови тимчасового перемир’я в енергетичній інфраструктурі, щоб звинуватити Україну в порушенні угод», — констатують в Інституті.

Аналітики зауважують, що так звані російські мілблогери, що пов’язані з Кремлем, стверджували, мовляв їхня арімя повинна повністю знищити енергомережу України. Мовляв, невиконання цього може підірвати наступальні операції Росії в Україні.

Зауважимо, російські війська активізували масштабні комбіновані ракетні та безпілотні удари по українській енергетичній інфраструктурі напередодні зимового опалювального сезону. В ISW констатують: схоже, росіяни здійснюють свої атаки кожні сім-десять днів, намагаючись зруйнувати енергомережу України.

Нагадаємо, 9 грудня Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до енергетичного перемир’я з РФ. Він наголосив, що передусім росіяни б’ють по українській енергетиці. Своєю чергою, Україна «абсолютно справедливо відповідає».