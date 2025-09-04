Чи може РФ занурити Україну блекаут: експерт відповів

Ракетний удар. / © ТСН.ua

Якби Російська Федерація могла занурити Україну в блекаут, то вона б давно вже це зробила.

Про це заявив політичний та економічний експерт Тарас Загородній в коментарі “Главреду”.

З його слів, Росія намагається нав'язати ідею, мовляв, вона відповість на удари ЗСУ по її нафтопереробній інфраструктурі. Втім, каже Загородній, все з точністю до навпаки - відповідає і захищається Україна.

“На відміну від нас, Росія або зовсім не може відновити якісь уражені об'єкти, або не може зробити цього швидко. Так, наприклад, об'єкти нафтопереробки відновити без західного обладнання РФ не може, наприклад, ректифікаційні колони НПЗ - таку колону і в мирний час потрібно відновлювати десь рік, а під час війни та в умовах санкцій це взагалі неможливо. А в України є можливості відновлювати енергетику, зокрема за допомогою наших західних партнерів", - додав Загородній.

Українські військові здійснюють успішні атаки по підприємствах оборонно-промислового комплексу Росії, знижуючи потенціал ворога для ракетних і дронових атак по українській території. В російському ВПК є вразливі місця, особливо з урахуванням залежності від імпорту.

Нагадаємо, кілька днів тому аналітики ISW попереджали про те, що Росія посилить свої удари по Україні найближчими тижнями. За оцінками експертів, Кремль використовував період перед самітом на Алясці 15 серпня, аби накопичити запаси дронів-камікадзе та ракет. У звіті йдеться, що головною метою майбутніх атак стане українська енергетична інфраструктура.

Тим часом сам диктатор РФ Володимир Путін під час зустрічі з прем’єром Словаччини Робертом Фіцо сказав, що буде з енергетикою України через обстріли РФ. З його слів, Москва нібито терпіла, коли українські війська “завдавали постійні удари по наших енергетичних об’єктах”.