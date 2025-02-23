РФ не поважає США: в РНБО відреагували на масовану атаку по Україні

У ніч на 23 лютого російська армія здійснила масовану атаку по території України, ворог здійснив масовану атаку, випустивши 267 дронів по території України.. Це була спроба ворога перевантажити нашу систему ППО.

Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.

Коваленко також звернув увагу, що ця атака відбулася одночасно із заявами Дональда Трампа про бажання завершити війну та опис його бачення “миротворчої ролі” Росії.

“Це велика неповага РФ до слів, які лунають зі США”, – підкреслив Коваленко.

Росія продовжує ігнорувати мирні ініціативи та здійснює нові удари по Україні.

Він також додав, що Росія продовжує нарощувати виробництво безпілотників, зокрема “Шахедів” та іншого озброєння.

Без жорсткого контролю над російським військово-промисловим комплексом і без вимог щодо зменшення виробництва ракет та іншого озброєння будь-які заяви Путіна про бажання укласти мирну угоду є лише маніпуляцією та спробою ввести світ в оману.

Нагадаємо, у ніч проти 23 лютого Київська область знову опинилася під ударами ворожих безпілотників.

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