РФ не збирається зупиняти удари по Україні: Пєсков озвучив позицію Кремля

Кремль. / © Associated Press

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Кремль цинічно вихваляється новими ударами по Україні, прикриваючи свої дії заявами про атаки на військову інфраструктуру.

Про це зухвало заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, коментуючи нараду «фюрера» з військовим командуванням.

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З його слів, російські окупанти й надалі будуть бити по об’єктах військово-промислового комплексу і військової інфраструктури. Однак у його заяві не знайшлося місця для згадки про регулярні атаки РФ по житлових будинках і цивільній інфраструктурі, де гинуть і зазнають поранень звичайні українці.

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Зауважимо, Кремль брехливо подає смертельні удари по Україні як звичайну військову роботу, використовуючи путінські формулювання про «бойові завдання» та «військову інфраструктуру». Водночас у своїй заяві Пєсков не навів конкретних даних про цілі атак і їхні наслідки.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни (ISW) переконані, що Кремль не збирається поступатися і відверто відкидає усі компроміси щодо миру. Зокрема, про це свідчить небажання РФ йти на енергетичне перемир’я.

Водночас видання The Wall Street Journal пише про те, президент України Володимир Зеленський був готовий зупинити удари по енергетиці РФ на 100 днів. Натомість США мали б розширити зону роботи Starlink для українських військових на 300 кілометрів углиб території РФ.

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