РФ не зможе бити по Києву безкінечно: експерт оцінив, коли припиниться денний терор

Київ. / © Associated Press

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Денні атаки російських безпілотників Київ може тривати ще 2–3 тижні. Ймовірно, після цього тактика піде на спад.

Таку думку висловив військовий оглядач Олексій Гетьман в ефірі «Ранок.LIVE».

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«Це нова реальність, до якої треба звикати. Але вона не може тривати безкінечно. Вона закінчиться за два-три тижні. Чому? Бо буде наша потужна дія у відповідь», — наголосив експерь

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За його словами, припинити такий дроновий терор можна насамперед симетричною відповіддю України. Гетьман наголосив, що потужні удари по території Росії можуть зменшити бажання ворога продовжувати атаки по українських містах.

«Будуть наші потужні дії у відповідь. […] Тоді бажання робити по нам щось зникне», — заявив оглядач.

Нова тактика РФ — останні новини

Очільник ОП Кирило Буданов вважає, що РФ буде застосовувати тактику «шахедного терору» до проведення виборів до Державної думи, які заплановані на 18–20 вересня. З його слів, Кремль не демонструє виборцям перемог на полі бою, а тому використовує атаки по Україні, аби створити для росіян картинку.

За словами військового експерта Олега Жданова, нова тактика Росії матиме інтервали, які будуть поступово збільшуватись. Втім, атаки будуть з ознаками безперервності. Він пояснив, що перші дві доби були фактично масовані удари — групи нараховували по 14 дронів кожна, але вже третьої доби кількість БпЛА суттєво зменшилась.

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