РФ обстріляла символ Запорізької області: який вигляд має тепер Оріхівська стела (фото)

РФ обстріляла Оріхівську стелу 6 травня / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Російські війська обстріляли Оріхівську стелу — один із символів Запорізької області. Через удар пошкоджено саму конструкцію та десятки прапорів військових підрозділів, що були на ній закріплені.

Про наслідки атаки повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За словами очільника ОВА, до обстрілу на стелі були розміщені десятки стягів українських захисників, волонтерських організацій та партнерів області. Після удару на місці символу залишилися значні руйнування.

«Ще вчора тут майоріли десятки прапорів наших військових підрозділів, волонтерів, партнерів регіону. А сьогодні — те, що ворог завжди залишає після себе: руйнування і порожнечу», — зазначив Іван Федоров.

Попри пошкодження конструкції, голова ОВА наголосив на стійкості регіону та запевнив, що пам’ятку буде приведено до ладу найближчим часом.

«Та Оріхівська стела — стійка. Як і мешканці незламного Запоріжжя. Усе пошкоджене — відновимо. Прапори — повернемо. Вже працюємо», — додав він.

Наразі фахівці вже розпочали роботи з відновлення об’єкта та повернення прапорів підрозділів на їхнє місце.

Раніше повідомлялося, що Збройні сили України закріплюються на рубежах поблизу Вербового Запорізької області. Своєю чергою, російські війська перебувають в обороні.

