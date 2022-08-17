РФ обстріляла Харків, Миколаїв та Одещину, а Ілон Маск купує "Манчестер Юнайдет": головні новини ночі 17 серпня

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.
П'ять головних новин ночі 17 серпня:
- У Харкові та області пролунали вибухи: місцеві пишуть про 5 ворожих ракет. Читати далі –>
- Російські окупанти ракетами обстріляли Одеську область. Читати далі –>
- Під час повітряної тривоги у Миколаєві прогриміли потужні вибухи. Росіяни поцілили у будинки і цивільні об'єкти. Читати далі –>
- Ілон Маск заявив, що купує англійський футбольний клуб "Манчестер Юнайтед". Читати далі –>
- Так звані представники "влади" Криму після чергової "бавовни" почали таємно втікати до Росії. Для цього вони вирішили на ніч закрити Кримський міст, щоб спокійно залишити півострів. Читати далі –>