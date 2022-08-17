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РФ обстріляла Харків, Миколаїв та Одещину, а Ілон Маск купує "Манчестер Юнайдет": головні новини ночі 17 серпня

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РФ обстріляла Харків, Миколаїв та Одещину, а Ілон Маск купує "Манчестер Юнайдет": головні новини ночі 17 серпня

Фото: ТСН.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.

П'ять головних новин ночі 17 серпня:

  1. У Харкові та області пролунали вибухи: місцеві пишуть про 5 ворожих ракет. Читати далі –>
  2. Російські окупанти ракетами обстріляли Одеську область. Читати далі –>
  3. Під час повітряної тривоги у Миколаєві прогриміли потужні вибухи. Росіяни поцілили у будинки і цивільні об'єкти. Читати далі –>
  4. Ілон Маск заявив, що купує англійський футбольний клуб "Манчестер Юнайтед". Читати далі –>
  5. Так звані представники "влади" Криму після чергової "бавовни" почали таємно втікати до Росії. Для цього вони вирішили на ніч закрити Кримський міст, щоб спокійно залишити півострів. Читати далі –>

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